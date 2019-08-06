Экономика

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожаютРИА Новости 07:29

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру. Сервис отмечает, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля.
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Цены на авиабилеты теперь на 2% дороже. В чем причина, и можно ли не переплачивать?

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