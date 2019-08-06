Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожаютРИА Новости 07:29
Сервис отмечает, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля. Текущий курс, по которому выписываются билеты, - 71 рубль за евро.
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Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру. Сервис отмечает, что в ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля.РИА Новости07:29
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