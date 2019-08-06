Международные авиаперелеты обойдутся россиянам дороже с 7 августа, сообщает DEITA. RU со ссылкой на сотрудников сервиса Туту. ру. Авиабилеты вырастут в цене на два процента ночью со вторника на среду.

Авиабилеты на международные рейсы подорожают на днях

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