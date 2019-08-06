Экономика
Авиабилеты на международные рейсы подорожают на дняхDeita.ru 08:01
Международные авиаперелеты обойдутся россиянам дороже с 7 августа, сообщает DEITA. RU со ссылкой на сотрудников сервиса Туту. ру. Авиабилеты вырастут в цене на два процента ночью со вторника на среду.
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Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
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Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
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Армия и оружие
В Ливии уничтожили еще один самолет Ил-76 с оружием
Обновлено вчера в 23:32
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Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
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Обломок скалы почти скатился в кратер на Луне
На протяжении веков астрономы изучали Луну издалека.
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".
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Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
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Кипелов готовит серию концертов с оркестром
Группа «Кипелов» в октябре начнёт тур с симфоническим оркестром.
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