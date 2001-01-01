Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. ФотоAvia.pro 05 июня в 20:11

Опубликованы фотографии разрушений на авиабазе с российскими военными. В результате ракетного обстрела авиабазы, с находящимися на ней средствами боевой авиации ВКС России, инфраструктура военного аэродрома оказалась частично разрушена.

Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото

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