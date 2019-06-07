Экономика
Аветисян впервые прокомментировал дело Baring VostokБанки.ру 09:18
Спор между акционерами банка «Восточный» и уголовное дело в отношении менеджеров фонда Baring Vostok, который является одной из сторон корпоративного конфликта, не связаны между собой, их необходимо разделять.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Кеосаян обсудит с юристами нападение скандалистки Соболь на Симоньян
Режиссер Тигран Кеосаян обсудит с юристами инцидент со сторонницей скандального блогера Алексея Навального Любовью Соболь, которая напала на беременную Маргариту Симоньян.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Экономика
РЖД заключили контракт с Siemens и «Синарой» на покупку 13 «Сапсанов»
"Российские железные дороги" в рамках Петербургского международного экономического форума заключили контракт с компанией Siemens и группой "Синара" на покупку 13 высокоскоростных поездов "Сапсан", передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания договора.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено в 12:08
Игры
Утечка: дебютный трейлер новой игры Ninja Theory — Bleeding Edge
Словацкий портал Xboxer опубликовал дебютный трейлер Bleeding Edge — это соревновательный боевик за авторством Ninja Theory, где две команды по четыре игрока сражаются друг против друга в рукопашных боях.
Обновлено в 10:56
Политика
Путин оценил потери Болгарии из-за отказа от «Южного потока»
Болгария из-за отказа от газопровода «Южный поток» потеряла $3 млрд инвестиций, тысячи рабочих мест и $400 млн ежегодных поступлений за транзит газа.
Обновлено в 11:35
Теннис
Надаль обыграл Федерера в полуфинале «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Обновлено в 11:47
Энергетика
«Газпром нефть» построит солнечные электростанции на своих НПЗ
Пилотной площадкой для внедрения современных энергосберегающих технологий возобновляемой энергетики станет Омский нефтеперерабатывающий завод, где будет построена первая на объектах "Газпром нефти" солнечная электростанция мощностью 1 МВт.
Обновлено в 11:40
Политика
Путин поручил вывести РФ на среднеевропейский уровень жизни
Глава государства Владимир Путин поставил задачу вывести Россию на среднеевропейский уровень жизни.
Обновлено в 09:32
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Энергетика
В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
Обновлено вчера в 13:57
Технологии
РЖД и РТ-Инвест разработают технологии для контроля состояния путей
Новое предприятие станет первым специализированным центром, где будут разрабатываться отечественные устройства и технологии в сфере интернета вещей для российской транспортно-логистической отрасли.
Обновлено в 10:43
Футбол
КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Обновлено в 10:34
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Футбол
Сборная Украины U20 вышла в полуфинал чемпионата мира
Обновлено в 11:34
Энергетика
«Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкам
"Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32