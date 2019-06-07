Экономика

Аветисян впервые прокомментировал дело Baring VostokБанки.ру 09:18

Спор между акционерами банка «Восточный» и уголовное дело в отношении менеджеров фонда Baring Vostok, который является одной из сторон корпоративного конфликта, не связаны между собой, их необходимо разделять.
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Артем Аветисян раскритиковал СМИ и комиссию РСПП по этике в связи с делом Калви

Интерфакс08:32

Акционер банка «Восточный» Аветисян впервые прокомментировал дело Калви

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Акционер «Восточного» назвал абсурдом связь между делом Калви и корпоративным спором

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Аветисян призвал разделять корпоративный конфликт с Baring Vostok и уголовное дело

Вести.Финанс05:47

Аветисян впервые публично прокомментировал дело Калви

РБК05:17

Артем Аветисян: в дело Калви вмешалась травля СМИ

Вести.Ru04:24
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:44, Ашберн
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В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
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На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом

Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 13:02
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Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.
Обновлено в 13:15
Происшествия

СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

Задержан восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин.
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Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
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«Реал» официально объявил о переходе Азара

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о переходе в команду полузащитника Эдена Азара из «Челси». Футболист подписал пятилетний контракт.
Обновлено в 16:19
Футбол

«Выглядит неприлично». Орлов не поддерживает решение Семака пойти в политику

Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак может стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 15:23
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В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
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Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки

Актриса Мария Порошина, недавно родившая своего пятого ребенка, разоткровенничалась в соцсети.
Обновлено в 14:34
Политика

Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу

Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 06:19
Транспорт

В Шереметьево остается тонна неразобранного багажа

Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для обработки багажа.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Зеленский пообещал жестко ответить России за обстрелы в Донбассе

России придется ответить за обстрелы и гибель украинских военных в Донбассе в ночь на 7 июня.
Обновлено в 04:28
Политика

Стало известно, что обсуждал Путин на встрече с бизнесом

Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках ПМЭФ была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах, заявил помощник президента Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Кино

Сценарист «Чернобыля» удивился реакции россиян и украинцев на сериал

Сценариста мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина удивили отзывы зрителей из стран Восточной Европы и бывшего СССР.
Обновлено в 14:06
Политика

Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда

Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказался за возвращение прокурорам права на аресты.
Обновлено в 06:10
Технологии

РЖД и РТ-Инвест разработают технологии для контроля состояния путей

Новое предприятие станет первым специализированным центром, где будут разрабатываться отечественные устройства и технологии в сфере интернета вещей для российской транспортно-логистической отрасли.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Автоспорт

Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Наука

Капли жидкости наделили полимер магнитным эффектом памяти формы

Классический эффект памяти формы проявляется в сплавах, а также полимерах, и активно используется, к примеру, в медицине.
Обновлено вчера в 10:14
Энергетика

«Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкам

"Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
Обновлено в 09:09
Космос

Второй запуск ракеты «Ангара-А5» будет совершен без спутника

Ранее сообщалось, что второй полет ракеты-носителя «Ангара» состоится в конце текущего года, а третий запуск планируют совершить в 2020 году.
Обновлено в 09:25
Авто

Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

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Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Футбол

Врачи «ПСЖ» вылетели в Бразилию, чтобы оценить состояние Неймара

Сотрудники медицинского штаба «ПСЖ» отправились в Бразилию, чтобы обследовать нападающего команды Неймара, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 16:09
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