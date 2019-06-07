Экономика
Аветисян впервые прокомментировал дело Baring VostokБанки.ру 09:18
Спор между акционерами банка «Восточный» и уголовное дело в отношении менеджеров фонда Baring Vostok, который является одной из сторон корпоративного конфликта, не связаны между собой, их необходимо разделять.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:44, Ашберн
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Политика
На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом
Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.
Обновлено в 13:15
Происшествия
СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца
Задержан восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин.
Обновлено в 14:48
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Футбол
«Реал» официально объявил о переходе Азара
Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о переходе в команду полузащитника Эдена Азара из «Челси». Футболист подписал пятилетний контракт.
Обновлено в 16:19
Футбол
«Выглядит неприлично». Орлов не поддерживает решение Семака пойти в политику
Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак может стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки
Актриса Мария Порошина, недавно родившая своего пятого ребенка, разоткровенничалась в соцсети.
Обновлено в 14:34
Политика
Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 06:19
Транспорт
В Шереметьево остается тонна неразобранного багажа
Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для обработки багажа.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Зеленский пообещал жестко ответить России за обстрелы в Донбассе
России придется ответить за обстрелы и гибель украинских военных в Донбассе в ночь на 7 июня.
Обновлено в 04:28
Политика
Стало известно, что обсуждал Путин на встрече с бизнесом
Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках ПМЭФ была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах, заявил помощник президента Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Кино
Сценарист «Чернобыля» удивился реакции россиян и украинцев на сериал
Сценариста мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина удивили отзывы зрителей из стран Восточной Европы и бывшего СССР.
Обновлено в 14:06
Политика
Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда
Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказался за возвращение прокурорам права на аресты.
Обновлено в 06:10
Технологии
РЖД и РТ-Инвест разработают технологии для контроля состояния путей
Новое предприятие станет первым специализированным центром, где будут разрабатываться отечественные устройства и технологии в сфере интернета вещей для российской транспортно-логистической отрасли.
Обновлено в 10:43
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Наука
Капли жидкости наделили полимер магнитным эффектом памяти формы
Классический эффект памяти формы проявляется в сплавах, а также полимерах, и активно используется, к примеру, в медицине.
Обновлено вчера в 10:14
Энергетика
«Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкам
"Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
Обновлено в 09:09
Космос
Второй запуск ракеты «Ангара-А5» будет совершен без спутника
Ранее сообщалось, что второй полет ракеты-носителя «Ангара» состоится в конце текущего года, а третий запуск планируют совершить в 2020 году.
Обновлено в 09:25
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Футбол
Врачи «ПСЖ» вылетели в Бразилию, чтобы оценить состояние Неймара
Сотрудники медицинского штаба «ПСЖ» отправились в Бразилию, чтобы обследовать нападающего команды Неймара, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 16:09