Экономика

Аветисян отказался прийти на комиссию по этике при РСППВедомости вчера в 16:21

Baring Vostok подал претензию в комиссию по этике при РСПП после того, как в феврале были арестованы сотрудники инвестфонда. Их обвиняют в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб.
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Аветисян отказался прийти на комиссию по этике при РСПП

Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян отрицает, что причастен к уголовному делу против Майкла Калви, основателя инвестфонда Baring Vostok, и еще трех сотрудников этого фонда.
Ведомостивчера в 16:21

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Акционер «Восточного» заявил о непричастности к уголовному делу Baring Vostok

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Миноритарий банка «Восточный» отказался прийти на комиссию по этике при РСПП

Коммерсантъ02:04

Аветисян отказался прийти на комиссию по этике при РСПП

Ведомостивчера в 16:21

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Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян отрицает, что причастен к уголовному делу против Майкла Калви

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Аветисян объяснил отказ от участия в разборе претензии Baring Vostok

Саминвестор02:56
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
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Baring Vostok Capital Partners
Фонд частных капиталовложений. Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
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