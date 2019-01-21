ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допингаГазета.Ru вчера в 08:03

Высказывание Анастасии Шаботовой — это глупость. Девочка чушь сказала, даже разбираться не стоит. Наверняка, это высказывание вырвано из контекста. Наоборот, наверное, она пыталась над этим посмеяться.

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