Спорт

Авербух назвал выступление Загитовой на ЧМ фантастическимФАН 11:35

Тренер, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух прокомментировал выступления российских фигуристов на чемпионате мира в японском Сайтаме. После короткой программы россиянка Алина Загитова занимает первое место на чемпионате мира.
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«Лучшее выступление в сезоне». Авербух — о прокатах Медведевой и Загитовой на чемпионате мира в Японии

Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух в беседе с «360» похвалил Алину Загитову и Евгению Медведеву за короткие программы на мировом первенстве в японской Сайтаме. 16-летняя Загитова лидирует после первого соревновательного дня, набрав 82,08 балла.
Телеканал 360°09:01

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Авербух: «Кихира и Турсынбаева будут главными соперницами Загитовой в произвольной программе»

Sport24.ru08:50

«Лучшее выступление в сезоне». Авербух — о прокатах Медведевой и Загитовой на чемпионате мира в Японии

Телеканал 360°09:01

Илья Авербух: Надо перестать выбирать между Медведевой и Загитовой. Просто болейте!

Советский спорт08:22

Авербух назвал главных соперниц Загитовой в произвольной программе

Газета.Ru09:31

Илья Авербух: Хорошо, что у Загитовой есть отрыв от Турсынбаевой, к Элизабет надо сейчас относится очень серьезно

Комсомольская правда10:37

Авербух назвал главных соперниц Загитовой за титул чемпионки мира

News.ru09:17

Авербух заявил, что ему понравился прокат Медведевой в короткой программе на ЧМ

RT на русском12:47
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Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Происшествия

По делу известной ОПГ в Подмосковье изъят целый арсенал

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствию и сотрудникам ФСБ достались 36 кг взрывчатки, две бомбы и около ста единиц различного огнестрельного оружия, в том числе снайперская винтовка и пистолеты-пулеметы "Скорпион" и "Узи".
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Италии водитель поджёг автобус с детьми

Обновлено в 12:51
Происшествия

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Экономика

Forbes представил рейтинг самых надежных банков России

Издание Forbes представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 04:15
Хоккей

«Салават Юлаев» переиграл «Автомобилист» и увеличил преимущество в серии

Обновлено в 12:40
Футбол

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) запретил самарскому клубу "Крылья Советов" регистрировать новых футболистов.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина

Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла размер своего заработка

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось здоровье госпитализированной Елены Берковой

Обновлено в 15:21
Музыка

Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено в 06:20
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Единоборства

Чемпион UFC провалил допинг-тест и отказался от титула

Американский боец смешанного стиля (ММА) Ти Джей Диллашоу сообщил, что провалил допинг-тест после поединка против соотечественника Генри Сехудо на турнире UFC Fight Night 143.
Обновлено в 15:02
Политика

Зеленский опережает Порошенко в предвыборном рейтинге почти на 15%

14 марта сообщалось, что предвыборный рейтинг Порошенко упал до 12,4%. Ранее сообщалось, что Порошенко и лидер «Радикальной партии» Украины Ляшко возглавили рейтинг недоверия со стороны украинских избирателей.
Обновлено в 05:25
Хоккей

Шумаков госпитализирован после четвертого матча с «Барысом»

Хоккеист омского "Авангарда" Сергей Шумаков госпитализирован после четвертого матча серии плей-офф КХЛ с "Барысом", игрок получил травму в результате нарушения правил со стороны защитника казахстанского клуба Даррена Дица.
Обновлено в 15:28
Происшествия

В Петербурге арестовали продавцов БАДов

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Тимати потратил несколько миллионов в день рождения дочери

Знаменитый рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, более известный как Тимати, организовал вечеринку в честь дня рождения своей дочери.
Обновлено в 10:43
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой

Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
Обновлено в 05:32
Происшествия

Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного

В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
Обновлено в 12:33
Происшествия

На клиента «Аэрофлота» завели дело за подделку больничного

Уголовное дело возбудили в отношении пассажира «Аэрофлота», который подделал больничный лист.
Обновлено в 08:09
Транспорт

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»

Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы завершено на 40%.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

У семьи Юлии Началовой не осталось денег

Обновлено в 11:07
Общество

Настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреля

Прихода же настоящей весны стоит ждать только к середине апреля.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Обновлено вчера в 20:11
Наука

Ученые назвали смертельную опасность горячего чая

Употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода, выяснила международная научная группа.
Обновлено в 12:31
Общество

В Курске детей-колясочников переселили в интернат без пандусов

В комитете здравоохранения говорят, что не несут ответственности за сложившиеся проблемы, за школу отвечают их коллеги из Минздрава.
Обновлено в 02:28
Политика

Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН

Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.
Обновлено в 11:04
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Илья Авербух
Фигурист
Советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года, а также серебряный призер 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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