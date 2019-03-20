Спорт
Авербух назвал выступление Загитовой на ЧМ фантастическимФАН 11:35
Тренер, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух прокомментировал выступления российских фигуристов на чемпионате мира в японском Сайтаме. После короткой программы россиянка Алина Загитова занимает первое место на чемпионате мира.
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«Лучшее выступление в сезоне». Авербух — о прокатах Медведевой и Загитовой на чемпионате мира в Японии
Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух в беседе с «360» похвалил Алину Загитову и Евгению Медведеву за короткие программы на мировом первенстве в японской Сайтаме. 16-летняя Загитова лидирует после первого соревновательного дня, набрав 82,08 балла.Телеканал 360°09:01
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Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
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Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
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Транспорт
Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»
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Наука
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Употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода, выяснила международная научная группа.
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Общество
В Курске детей-колясочников переселили в интернат без пандусов
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Политика
Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН
Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.
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