Авербух назвал выступление Загитовой на ЧМ фантастическимФАН 11:35

Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух в беседе с «360» похвалил Алину Загитову и Евгению Медведеву за короткие программы на мировом первенстве в японской Сайтаме. 16-летняя Загитова лидирует после первого соревновательного дня, набрав 82,08 балла.

с чего всё началось

Тренер, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух прокомментировал выступления российских фигуристов на чемпионате мира в японском Сайтаме. После короткой программы россиянка Алина Загитова занимает первое место на чемпионате мира.

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