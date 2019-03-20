Спорт

Авербух назвал главных соперниц Загитовой в произвольной программеГазета.Ru 09:31

Хореограф, олимпийский чемпион Илья Авербух считает, что главными соперницами Алины Загитовой являются японка Рики Кихира и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. На чемпионате мира в японской Сайтаме Загитова набрала 82,08 балла и заняла первое место в короткой программе.
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«Лучшее выступление в сезоне». Авербух — о прокатах Медведевой и Загитовой на чемпионате мира в Японии

Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух в беседе с «360» похвалил Алину Загитову и Евгению Медведеву за короткие программы на мировом первенстве в японской Сайтаме. 16-летняя Загитова лидирует после первого соревновательного дня, набрав 82,08 балла.
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Авербух: «Кихира и Турсынбаева будут главными соперницами Загитовой в произвольной программе»

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Советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.
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Алина Загитова
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года, а также серебряный призер 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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