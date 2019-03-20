Спорт
Авербух назвал главных соперниц Загитовой в произвольной программеГазета.Ru 09:31
Хореограф, олимпийский чемпион Илья Авербух считает, что главными соперницами Алины Загитовой являются японка Рики Кихира и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. На чемпионате мира в японской Сайтаме Загитова набрала 82,08 балла и заняла первое место в короткой программе.
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«Лучшее выступление в сезоне». Авербух — о прокатах Медведевой и Загитовой на чемпионате мира в Японии
Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух в беседе с «360» похвалил Алину Загитову и Евгению Медведеву за короткие программы на мировом первенстве в японской Сайтаме. 16-летняя Загитова лидирует после первого соревновательного дня, набрав 82,08 балла.Телеканал 360°09:01
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