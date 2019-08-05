Футбол

Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»Sport.ru вчера в 18:13

Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
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Авен: никакой тренерской мысли у Карреры я не видел

Чемпионатвчера в 17:49

Петр Авен: «Не поклонник Карерры. Никакой тренерской мысли»

Sport24.ruвчера в 18:38

Петр Авен: «Никакой тренерской мысли у Карреры я не видел»

Спорт-Экспрессвчера в 18:16

Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»

Sport.ruвчера в 18:13

Авен: «Я не видел тренерской мысли у Карреры»

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Петр Авен: «Не понимаю давления из-за увольнения Карреры — никакой тренерской мысли у него не видел»

Sportbox.RUвчера в 16:58

Петр Авен: «Не понимаю давления из-за увольнения Карреры — никакой тренерской мысли у него не видел»

Матч ТВвчера в 16:58
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Петр Авен
Российский предприниматель
Российский государственный деятель, предприниматель, коллекционер. С 1994 года - член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп».
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