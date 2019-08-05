Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.

Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»

Экономика Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Музыка Тейлор Свифт пригласила поклонников в гости Американская певица Тейлор Свифт предложила поклонникам посетить её дом, чтобы послушать новый альбом «Lover», который выйдет 23 августа.

Наука Создан кардиостимулятор, который заряжается ультразвуком Устройство превращает ультразвук в колебания генератора, который создает ток, силы которого будет достаточно для питания кардиостимулятора, сообщает журнал Science.

Здоровье Загадочная болезнь парализовала подростка и поставила врачей в тупик Гомеопат с Кипра нашел у него болезнь Лайма и прописал пищевые добавки, стоящие 1200 фунтов стерлингов в месяц (более 90 тысяч рублей).

Происшествия Семь человек пострадали во время стрельбы в парке Чикаго Не менее 19 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 3 августа в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса.

Здоровье Чаще всего на Дальнем Востоке туберкулезом заболевают в Приморье По данным российский аналитиков, 2,5 % жителей региона являются опасными носителями палочки Коха, с туберкулезом в стране в целом все не очень благополучно, но среди дальневосточников Приморье оказалось самым опасным регионом по этому заболеванию.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.

Армия и оружие Морская авиация Украины провела учения над Черным морем Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.

Космос Робот «Федор» научился шутить и философствовать Как отмечается, 22 августа "Федор" отправится на Международную космическую станцию (МКС). Ранее сообщалось, что робот Федор заговорил.

Происшествия Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.

Политика Супруга президента Асада излечилась от рака Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.

Происшествия Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире По меньшей мере, 16 человек погибли и 21 получил ранения в результате крупного взрыва в окрестностях Каирского Института рака.

Кино Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.

Происшествия Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Экономика Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян «Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Армия и оружие Прыгающий лазер. НАТО и Россия готовят спутники-убийцы для войны в космосе Первые за пределами Земли Советский космический челнок "Буран", слетавший в космос в 1988 году, был своеобразным ответом американскому кораблю Space Shuttle.

Футбол «Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.

Космос Притяжение луны: почему спутник Земли так привлекает человека Проект осуществят в два этапа: сначала орбитальный облет Луны, высадка на поверхность астронавтов (в экипаже обязательно будет женщина) и начало строительства окололунной станции Gateway, ну а потом, говорят, примутся и за обустройство планеты.

Политика Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.

Футбол ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).