Футбол

Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»Sport.ru 18:13

3 фото
Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Петр Авен: «Не поклонник Карерры. Никакой тренерской мысли»

Sport24.ru18:38

Петр Авен: «Никакой тренерской мысли у Карреры я не видел»

Спорт-Экспресс18:16

Петр Авен: «Не понимаю давления из-за увольнения Карреры — никакой тренерской мысли у него не видел»

Sportbox.RU16:58

Авен: никакой тренерской мысли у Карреры я не видел

Чемпионат17:49

Петр Авен: «Не понимаю давления из-за увольнения Карреры — никакой тренерской мысли у него не видел»

Матч ТВ16:58

Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»

Sport.ru18:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
Экономика

Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку

Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
Обновлено в 19:29
Футбол

Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»

С нетерпением жду следующих матчей, — написал футболист в своем Instagram.
Обновлено в 19:47
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Музыка

Тейлор Свифт пригласила поклонников в гости

Американская певица Тейлор Свифт предложила поклонникам посетить её дом, чтобы послушать новый альбом «Lover», который выйдет 23 августа.
Обновлено в 12:44
Наука

Создан кардиостимулятор, который заряжается ультразвуком

Устройство превращает ультразвук в колебания генератора, который создает ток, силы которого будет достаточно для питания кардиостимулятора, сообщает журнал Science.
Обновлено в 20:56
Здоровье

Загадочная болезнь парализовала подростка и поставила врачей в тупик

Гомеопат с Кипра нашел у него болезнь Лайма и прописал пищевые добавки, стоящие 1200 фунтов стерлингов в месяц (более 90 тысяч рублей).
Обновлено в 19:13
Происшествия

Семь человек пострадали во время стрельбы в парке Чикаго

Не менее 19 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 3 августа в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса.
Обновлено в 11:53
Здоровье

Чаще всего на Дальнем Востоке туберкулезом заболевают в Приморье

По данным российский аналитиков, 2,5 % жителей региона являются опасными носителями палочки Коха, с туберкулезом в стране в целом все не очень благополучно, но среди дальневосточников Приморье оказалось самым опасным регионом по этому заболеванию.
Обновлено в 18:00
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие

Морская авиация Украины провела учения над Черным морем

Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено в 03:46
Космос

Робот «Федор» научился шутить и философствовать

Как отмечается, 22 августа "Федор" отправится на Международную космическую станцию (МКС). Ранее сообщалось, что робот Федор заговорил.
Обновлено в 20:38
Происшествия

Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе

Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено в 12:58
Политика

Супруга президента Асада излечилась от рака

Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире

По меньшей мере, 16 человек погибли и 21 получил ранения в результате крупного взрыва в окрестностях Каирского Института рака.
Обновлено в 20:03
Кино

Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью

Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Экономика

Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян

«Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.
Обновлено в 17:55
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Прыгающий лазер. НАТО и Россия готовят спутники-убийцы для войны в космосе

Первые за пределами Земли Советский космический челнок "Буран", слетавший в космос в 1988 году, был своеобразным ответом американскому кораблю Space Shuttle.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол

Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курица

Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Контрактники в Волгоградской области проходят курсы выживания

Обновлено в 15:10
Футбол

«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом

Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
Обновлено вчера в 22:00
Космос

Притяжение луны: почему спутник Земли так привлекает человека

Проект осуществят в два этапа: сначала орбитальный облет Луны, высадка на поверхность астронавтов (в экипаже обязательно будет женщина) и начало строительства окололунной станции Gateway, ну а потом, говорят, примутся и за обустройство планеты.
Обновлено в 00:32
Футбол

У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце

Обновлено в 19:57
Политика

Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам

Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Футбол

ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ

Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено в 10:53
Происшествия

Мужчина задушил подушкой младенца за плевок молоком

Ранее в Петербурге пьяный мужчина задушил гостя.
Обновлено в 21:00
Технологии

Видят ли животные изображение на экране телевизора?

Часто собаки и кошки как будто бы следят за тем, что происходит на экране телевизора или монитора компьютера.
Обновлено в 17:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Петр Авен
Российский предприниматель
Российский государственный деятель, предприниматель, коллекционер. С 1994 года - член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное