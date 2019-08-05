Футбол
Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»Sport.ru 18:13
Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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Экономика
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Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
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Рекомендовано действовать очень осторожно при установке приложений на ноутбуки, смартфоны и планшеты.
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Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
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Политика
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Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
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Здоровье
Новый вид операции позволит женщинам отсрочить менопаузу на 20 лет
Британские врачи заявляют, что подобная операция поможет тысячам женщин, которые сталкиваются с такими серьезными осложнениями здоровья, как остеопороз и сердечные заболевания.
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Армия и оружие
В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:30
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы
В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.
Обновлено в 03:42
Политика
МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
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Происшествия
В Каире 16 человек погибли, 21 ранен при взрыве кислородного баллона
Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения при взрыве кислородного баллона в Каире, заявил официальный представитель минздрава Египта.
Обновлено в 19:34
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Футбол
Дида назначен тренером вратарей в юношеской команде «Милана»
Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида назначен тренером вратарей юношеской команды U-17.
Обновлено в 15:49
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Работники Хитроу отложили забастовку
Ранее в связи с планируемой забастовкой сотрудников Хитроу объявил об отмене 177 рейсов 5 августа, а также предупредил пассажиров о возможных отменах рейсов 6 августа.
Обновлено в 15:58
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Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
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Наука
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Имплантируемые кардиостимуляторы при всех своих преимуществах имеют один серьезный недостаток — необходимость замены источника питания.
Обновлено в 14:56
Общество
Гороскоп на 4 августа: дела пойдут удачно
Обновлено вчера в 12:04
Технологии
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Исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман рассказал изданию, что её члены готовы делиться обезличенными данными клиентов, если будут соблюдены условия минимизации рисков утечки.
Обновлено в 18:47
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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.
Обновлено в 06:43
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
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Спорт
«В гримерке ее будет ждать сюрприз». Показан тайный подарок для Дженнифер Лопес
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Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт. Об этом 3 августа заявили в Министерстве обороны РФ, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 13:56