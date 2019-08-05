Футбол

Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»Sport.ru вчера в 18:13

Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
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