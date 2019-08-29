Космос
ИзвестияАварийная сигнализация сработала в американском сегменте МКС
В американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация. Об этом в четверг, 29 августа, сотрудникам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) сообщил российский космонавт Алексей Овчинин.
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В американском сегменте Международной космической станции сработала аварийная сигнализация, сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).РИА Новости09:21
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