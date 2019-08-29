Космос

ИзвестияИзвестияАварийная сигнализация сработала в американском сегменте МКС

В американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация. Об этом в четверг, 29 августа, сотрудникам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) сообщил российский космонавт Алексей Овчинин.
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с чего всё началось

На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода

В американском сегменте Международной космической станции сработала аварийная сигнализация, сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).
РИА Новости09:21

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Уровень кислорода подскочил в российском модуле МКС

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На МКС сработала американская сигнализация из-за качества воздуха

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На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле

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На МКС сработала аварийная сигнализация

Говорит Москва09:29

На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода

РИА Новости09:21

На МКС прозвучала сирена тревоги из-за повышения уровня кислорода

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