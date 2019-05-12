Происшествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту МьянмыТАСС 06:56

Пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании Myanmar National Airlines совершил в воскресенье аварийную посадку в Международном аэропорту Мандалай в Мьянме. Как сообщило агентство AFP, у воздушного судна заклинило переднее шасси.
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Опубликовано видео посадки «на брюхо» самолета в Мьянме

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