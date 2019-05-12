Происшествия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту МьянмыТАСС 06:56
Пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании Myanmar National Airlines совершил в воскресенье аварийную посадку в Международном аэропорту Мандалай в Мьянме. Как сообщило агентство AFP, у воздушного судна заклинило переднее шасси.
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Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцев
Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года.
Обновлено в 12:27
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
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Спорт
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Общество
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Политика
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Происшествия
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Судмедэксперт опроверг версию об убийстве школьника в Первоуральске
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Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
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Футбол
Экс-тренер сборной России призвал вручить Кокорину золотую медаль
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев призвал вручить нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину золотую медаль, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:34
Общество
В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой
Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Авто
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Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Автоспорт
Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании
Обновлено в 13:35
Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
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Обновлено в 11:10
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«Сантос» намерен выкупить Эрнани у «Зенита»
По информации "СЭ", "Сантос" намерен выкупить у "Зенита" полузащитника Эрнани.
Обновлено в 11:03
Футбол
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом АПЛ
Основанный в 1880 году «Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии и пять раз — вице-чемпионом.
Обновлено в 11:51
Футбол
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов.
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Разработчики компании MachineGames, которые ведут разработку шутер-игры Wolfenstein: Youngblood, обнародовали волнующие сведения относительно того, будет ли игра выпущена сугубо в Epic Games Store.
Обновлено в 01:25
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Российский юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин на своей официальной странице в социальных сетях выложил видеозапись, на которой продемонстрировал свои умения обращаться с необходимыми для дачника инструментами.
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Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека
Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
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Польша отказалась переходить на евро
Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
Обновлено в 10:58