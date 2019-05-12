Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видеоLenta.ru 06:13

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма). Об этом сообщает портал Aviation Safety. Инцидент произошел с лайнером Embraer ERJ-190LR, следовавшим из Янгона в Мандалай.

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Армия и оружие В ДНР сбили два украинских беспилотника Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.

Футбол «Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в 34-м туре Эредивизи «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал разгромную победу над «Де Графсхап» в матче 34-го тура голландской Эредивизи.

Происшествия Александр Емельяненко вновь оказался в полиции Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.

Хоккей Международная федерация хоккея изменила формат чемпионата мира Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что формат проведения полуфиналов чемпионатов мира по данному виду спорта изменен, сообщает ТАСС.

Хоккей Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.

Здоровье Столичные врачи помогли на дому около шести миллионам пациентов за год Отделения вызова врача на дом появились во всех столичных поликлиниках в 2016 году.

Игры Wolfenstein: Youngblood не будет эксклюзивом для Epic Games Store Разработчики компании MachineGames, которые ведут разработку шутер-игры Wolfenstein: Youngblood, обнародовали волнующие сведения относительно того, будет ли игра выпущена сугубо в Epic Games Store.

Кино Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».

Здоровье Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.

Шоу-бизнес Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.

Наука Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.

Общество В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.

Общество В России упростили правила получения детских пособий В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.

Шоу-бизнес Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.

Политика В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.

Политика У администрации президента задержали проводящего голодовку майора Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.