Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видеоLenta.ru 06:13

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма). Об этом сообщает портал Aviation Safety. Инцидент произошел с лайнером Embraer ERJ-190LR, следовавшим из Янгона в Мандалай.
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