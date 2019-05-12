Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видеоLenta.ru 06:13

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма). Об этом сообщает портал Aviation Safety. Инцидент произошел с лайнером Embraer ERJ-190LR, следовавшим из Янгона в Мандалай.

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

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