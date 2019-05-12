Происшествия
Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видеоLenta.ru 06:13
Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма). Об этом сообщает портал Aviation Safety. Инцидент произошел с лайнером Embraer ERJ-190LR, следовавшим из Янгона в Мандалай.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика
В Литве проходят президентские выборы
В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360".
Обновлено в 04:42
Хоккей
Россия — Австрия 5:0 (3-й период)
После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Футбол
«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 06:25
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина
Обновлено вчера в 23:23
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Музыка
В Туле выступил оркестр Валерия Гергиева
Обновлено в 05:39
Происшествия
Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии
Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Кемерове нашли пропавшего 10-летнего мальчика
В Кемерове завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал 11 мая. Волонтеры сообщили, что мальчик найден живым.
Обновлено в 05:18
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Футбол
«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в обновленной форме
Добавим, что по окончании матча состоится церемония награждения футболистов, перед которой они переоденутся в золотые футболки. (Дмитрий Сомов) "Зенит" неделю назад досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России.
Обновлено в 05:15
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Доренко знал о том, что у него аневризма аорты
Генеральный директор радиостанции "говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил, что скончавшийся 9 мая главред радиостанции Сергей Доренко знал о том, что у него аневризма аорты.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Политика
В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Наука
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
Обновлено 09 мая в 20:01
Общество
В Киев началось шествие матерей погибших в Донбассе военных
Ежегодное Шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44