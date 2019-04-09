«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка ГагаринаВести.Ru 14:29

Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал победитель Восточной конференции омский "Авангард", выигравший в Уфе у "Салавата Юлаева" 1:0.

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Происшествия В Афганистане взорвался заминированный автомобиль Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался неподалеку от авиабазы Баграм в провинции Парван в центральной части Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу района Баграм Абдулу Шакура Кудуси (Abdul Shakoor Qudoosi).

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