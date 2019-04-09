Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка ГагаринаRT на русском вчера в 14:29
Салават Юлаев—
Авангард
0 – 1
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
|70'
Алексей Бондарев
Счёт в серии — 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и встретится в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА. Ранее сообщалось, что матч «Салавата Юлаева» и «Авангарда» установил рекорд по продолжительности финалов Востока КХЛ.
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