Футбол

«Авангард» выиграл у «Мордовии», «Химки» проиграли «Нижнему Новгороду»Спорт-Экспресс 10:05

"Авангард" обыграл "Мордовию" в матче 30-го тура Олимп-ФНЛ - 2:0. В составе победителей отличились Кирилл Гоцук и Виталий Федотов. В другом матче тур "Химки"проиграли "Нижнему Новгороду". В составе победителей отличились Алексей Скворцов и Артем Делькин.
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ФК «Нижний Новгород» на выезде дважды забил «Химкам»

В Городе N10:22

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл на выезде «Химки»

Открытый Нижний12:15

«Авангард» выиграл у «Мордовии», «Химки» проиграли «Нижнему Новгороду»

Спорт-Экспресс10:05

«Нижний Новгород» обыграл на выезде «Химки» в 30-м туре первенства ФНЛ

РИА Новости09:58

«Нижний Новгород» выиграл у «Химок», «Авангард» был сильнее «Мордовии»

Sport24.ru09:57

«Авангард» обыграл «Мордовию», «Химки» уступили «Нижнему Новгороду»

Матч ТВ10:14

ФК «Нижний Новгород» обыграл «Химки» на выезде

Время Н09:52
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