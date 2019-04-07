Футбол
«Авангард» выиграл у «Мордовии», «Химки» проиграли «Нижнему Новгороду»Спорт-Экспресс 10:05
"Авангард" обыграл "Мордовию" в матче 30-го тура Олимп-ФНЛ - 2:0. В составе победителей отличились Кирилл Гоцук и Виталий Федотов. В другом матче тур "Химки"проиграли "Нижнему Новгороду". В составе победителей отличились Алексей Скворцов и Артем Делькин.
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