Хоккей

«Авангард» вчетверо обыграл «Салават Юлаев» во втором матче серииРИА СуперОмск 12:26

Авангард
Салават Юлаев
4 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
Сергей Широков
34'
44'
Владимир Ткачев
Тэйлор Бек
47'
Кирилл Семенов
56'
Алексей Емелин
60'
Салават Юлаев
Авангард
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Во втором матче серии с «Салаватом Юдаевым» команда Омска снова одержал победу. На этот раз счет составил 4:1. Авторами первых трех шайб в ворота «Салавата» стали Сергей Широков, Тэйлор Бек и Кирилл Семенов.
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