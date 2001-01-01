Хоккей
«Авангард» вчетверо обыграл «Салават Юлаев» во втором матче серииРИА СуперОмск 12:26
Авангард—
Салават Юлаев
4 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
Сергей Широков
|34'
|44'
Владимир Ткачев
Тэйлор Бек
|47'
Кирилл Семенов
|56'
Алексей Емелин
|60'
Во втором матче серии с «Салаватом Юдаевым» команда Омска снова одержал победу. На этот раз счет составил 4:1. Авторами первых трех шайб в ворота «Салавата» стали Сергей Широков, Тэйлор Бек и Кирилл Семенов.
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