«Авангард» разгромил тульский «Арсенал»Sportbox.RU 11:58

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Политика Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.

Происшествия Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.

Политика Депутат Рады допустил, что Крым был «продан» Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».

Авто Kia представила новый кроссовер Seltos Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.

Политика В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек Грузинские СМИ в четверг вечером сообщили о первых данных по количеству пострадавших в столкновениях между полицией и участниками митинга перед зданием парламента в Тбилиси.

Экономика Генпрокуратура арестовала счета компаний экс-мэра Владивостока Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы арестовала счета группы «Востокцемент» из-за дела осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Армия и оружие Арабская коалиция атаковала хуситов в районе йеменского порта Ходейда Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по объектам хуситов в районе города-порта Ходейда.

Авто Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.

Транспорт В России введут новый штраф для водителей В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.

Авто Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.

Политика Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.

Происшествия Под Екатеринбургом потушили пожар в похоронном бюро Пожар в магазине ритуальных услуг потушен на площади 400 квадратных метров в городе Сысерть на юге Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Происшествия Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках "Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.

Авто В Москве начали тестировать беспилотные автомобили В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".

Экономика Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.

Шоу-бизнес Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Экономика Эксперт РЭЦ рассказала, как привлечь иностранцев в российское кино Эксперт пояснила, что согласно разрабатываемой программе, базовая ставка по возврату будет составлять 25% — это означает, что 75% привлеченных иностранных средств останутся в России.

Политика Путин рассказал о склонностях Кудрина В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.

Гаджеты Philips выпустила первую коммерческую Li-Fi линейку Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и выпускающая «умные» лампочки под маркой Hue, анонсировала новую модель Truelifi.

Здоровье Вопросы и ответы: Владимир Путин провёл 17-ю «Прямую линию» Повышение зарплат, пенсий, улучшение медицинского обслуживания, экологическая реформа и уважение к власти – больше 1,5 миллионов обращений поступило сегодня на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.