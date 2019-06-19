Футбол

«Авангард» разгромил тульский «Арсенал»Матч ТВ 11:58

«Авангард» нанес поражение «Арсеналу» в товарищеском матче.
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Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4

MySLO.ru12:23

Тульский «Арсенал» разгромлен «Авангардом» из Курска - 0:4

Молодой коммунар15:54

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс12:01

Тульский «Арсенал» потерпел разгром в товарищеском матче с курским «Авангардом»

Чемпионат11:52

«Арсенал» со счетом 0:4 проиграл «Авангарду» в контрольном матче

Sport24.ru11:58

Тульский «Арсенал» по-крупному проиграл «Авангарду»

Первый Тульский12:15

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду»

Тульские новости11:54
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Энергетика

Цены на нефть на нью-йоркской бирже сегодня выросли более чем на 5%

CNN связывает ситуацию на бирже с опасениями участников рынка в связи с возможным нарушением поставок нефти из района Персидского залива.
Обновлено в 15:30
Политика

На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.
Обновлено в 12:40
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Екатерина Климова ответила на вопрос о неудачах в любви

Екатерина Климова остроумно ответила на неудобный вопрос от одного из подписчиков по поводу ее личной жизни.
Обновлено в 05:42
Политика

Путин рассказал о реакции на факты миллиардной коррупции

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».
Обновлено в 07:17
Политика

Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию

Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Политика

Зеленский назвал украинские законы трешем

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Иран опубликовал видео пуска ракеты по американскому беспилотнику

Обновлено в 14:05
Политика

Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 11:16
Футбол

«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче

Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено в 14:09
Происшествия

Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков

Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков – такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова.
Обновлено в 15:27
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию

Не исключается, что привезенные в Россию GAC GS8 Trumpchi направят на сертификацию и прохождения тестов.
Обновлено в 15:59
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Обновлено в 09:33
Политика

Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 14:46
Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Политика

Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем

Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Обвиняемый в растрате бизнесмен Бойко-Великий отправлен под арест

Адвокат обвиняемого предложил отпустить его подзащитного под залог в 10 миллионов рублей, однако суд вынес решение об аресте Бойко-Великого.
Обновлено в 14:50
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Хоккей

Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин

Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Политика

ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

Европейский совет решил продлить на полгода экономические санкции против России, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн.
Обновлено в 16:02
Кино

Вышел новый трейлер мультфильма «Angry Birds 2 в кино»

В Сети появился новый трейлер мультфильма о сердитых птичках «Angry Birds 2 в кино».
Обновлено в 12:51
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Политика

Опрос ВЦИОМ выявил высокий интерес россиян к прямой линии с Путиным

Ответы президента вызывают интерес у 80% населения страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 21:59
Общество

Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького

В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
Космос

Океан Энцелада оказался похож на земной

Обновлено в 10:17
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов

Обновлено в 12:00
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Посольство в Лондоне ответило на обвинения в адрес России по делу MH17

Обвинения России в нежелании сотрудничать в расследовании катастрофы малазийского MH17 являются ложью, Москва продолжит оказывать содействие следствию для установления виновных в произошедшем и привлечении их к ответственности, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.
Обновлено в 13:19
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