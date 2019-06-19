Футбол

«Авангард» разгромил тульский «Арсенал»Матч ТВ 11:58

«Авангард» нанес поражение «Арсеналу» в товарищеском матче.
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«Арсенал» со счетом 0:4 проиграл «Авангарду» в контрольном матче

Sport24.ru11:58

Тульский «Арсенал» разгромлен «Авангардом» из Курска - 0:4

Молодой коммунар15:54

Тульский «Арсенал» по-крупному проиграл «Авангарду»

Первый Тульский12:15

Тульский «Арсенал» потерпел разгром в товарищеском матче с курским «Авангардом»

Чемпионат11:52

Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4

MySLO.ru12:23

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс12:01

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду»

Тульские новости11:54
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:39, Вашингтон
Политика

Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Обновлено в 16:37
Кино

Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою

Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено в 14:05
Политика

Путин пообещал повышение пенсий

Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Культура

Третьяковка открывает посвященную Тарковскому выставку в бывшем пространстве ЦДХ

Посвященный творчеству режиссера Андрея Тарковского проект "Свободный полет" откроет 21 июня выставочную программу Третьяковской галереи на новой площадке - в Западном крыле бывшего здания Центрального дома художника (ЦДХ) на Крымском Валу.
Обновлено в 17:03
Общество

Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства

Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.
Обновлено в 07:27
Здоровье

Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких

Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено в 07:20
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика

Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Здоровье

Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова

Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

В Пентагоне подтвердили уничтожение Ираном беспилотника США

Обновлено в 15:32
Кино

Роднянский рассказал подробности организации съёмок фильма про Чернобыль

Продюсер Александр Роднянский в подробностях рассказал об организации съёмок фильма о Чернобыле, сообщает kp.ru.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Родню Зыкиной натравят на главную наследницу её бриллиантов

Обновлено в 09:23
Космос

Исследователь объяснил, угрожает ли Нибиру Солнцу

Уфологи забили тревогу: возвращается планета Нибиру, и 2 июля, в день солнечного затмения, космический флот планеты «расстреляет» светило, которое озаряет нашу жизнь.
Обновлено в 10:40
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Обновлено вчера в 23:04
Футбол

Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Путешествия

Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны

Специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу.
Обновлено в 06:25
Политика

Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки

В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отказалась от алиментов

Ксения отказалась от алиментов и сняла с бывшего мужа эту обязанность.
Обновлено в 10:43
Политика

Зеленский отменил указ о школьной форме

Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, подписанный 12 июня 1996 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
Обновлено в 08:53
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Авто

Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Обновлено в 14:56
Происшествия

Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:43
Экономика

Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка

В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Экономика

Учитель из Орла пожаловалась Путину на нищенскую зарплату

Президент удивился, что женщина получает зарплату ниже МРОТ Во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным прозвучал вопрос от учителя высшей категории из Орла.
Обновлено в 05:22
Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

На севере Петербурга иномарка насмерть сбила велосипедиста

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, велосипедист, мужчина примерно 55-ти лет, выехал на "зебру", где его сбила автоледи, находившаяся за рулем Mitsubishi Outlander.
Обновлено в 14:18
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