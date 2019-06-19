Футбол
«Авангард» разгромил тульский «Арсенал»Матч ТВ 11:58
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:39, Вашингтон
Политика
Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Обновлено в 16:37
Кино
Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою
Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено в 14:05
Политика
Путин пообещал повышение пенсий
Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Культура
Третьяковка открывает посвященную Тарковскому выставку в бывшем пространстве ЦДХ
Посвященный творчеству режиссера Андрея Тарковского проект "Свободный полет" откроет 21 июня выставочную программу Третьяковской галереи на новой площадке - в Западном крыле бывшего здания Центрального дома художника (ЦДХ) на Крымском Валу.
Обновлено в 17:03
Общество
Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства
Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено в 07:20
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова
Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено в 10:35
Кино
Роднянский рассказал подробности организации съёмок фильма про Чернобыль
Продюсер Александр Роднянский в подробностях рассказал об организации съёмок фильма о Чернобыле, сообщает kp.ru.
Обновлено в 10:52
Космос
Исследователь объяснил, угрожает ли Нибиру Солнцу
Уфологи забили тревогу: возвращается планета Нибиру, и 2 июля, в день солнечного затмения, космический флот планеты «расстреляет» светило, которое озаряет нашу жизнь.
Обновлено в 10:40
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Путешествия
Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу.
Обновлено в 06:25
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отказалась от алиментов
Ксения отказалась от алиментов и сняла с бывшего мужа эту обязанность.
Обновлено в 10:43
Политика
Зеленский отменил указ о школьной форме
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, подписанный 12 июня 1996 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Авто
Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power
Обновлено в 14:56
Происшествия
Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:43
Экономика
Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка
В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Экономика
Учитель из Орла пожаловалась Путину на нищенскую зарплату
Президент удивился, что женщина получает зарплату ниже МРОТ Во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным прозвучал вопрос от учителя высшей категории из Орла.
Обновлено в 05:22
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
На севере Петербурга иномарка насмерть сбила велосипедиста
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, велосипедист, мужчина примерно 55-ти лет, выехал на "зебру", где его сбила автоледи, находившаяся за рулем Mitsubishi Outlander.
Обновлено в 14:18