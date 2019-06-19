Футбол

«Авангард» разгромил тульский «Арсенал»Матч ТВ вчера в 11:58

«Авангард» нанес поражение «Арсеналу» в товарищеском матче.
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«Арсенал» со счетом 0:4 проиграл «Авангарду» в контрольном матче

Sport24.ruвчера в 11:58

Тульский «Арсенал» по-крупному проиграл «Авангарду»

Первый Тульскийвчера в 12:15

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду» в товарищеском матче

Спорт-Экспрессвчера в 12:01

Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4

MySLO.ruвчера в 12:23

Тульский «Арсенал» разгромлен «Авангардом» из Курска - 0:4

Молодой коммунарвчера в 15:54

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду»

Тульские новостивчера в 11:54

Гоцук признан лучшим защитником ФНЛ

Липецкая газета19 июня в 13:51
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:52, Вашингтон
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Теща Бари Алибасова скончалась из-за сильных переживаний

Скончалась теща продюсера Бали Алибасова. Соответствующее заявление сделал его сын в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 18:26
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Президент Грузии экстренно прервала визит в Белоруссию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили срочно прервала свой визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде

Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Тележурналист лишился глаза во время протестов в Тбилиси

Журналист одной из грузинских телекомпаний лишился глаза в ходе разгона митинга на проспекте Руставели в Тбилиси.
Обновлено вчера в 21:31
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Политика

Российский пожарный пожаловался Путину на зарплаты и заслужил уважение

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожарный из Калининграда Станислав Таукачикас пожаловался российскому лидеру на низкие зарплаты своих сослуживцев и получил благодарность за смелость от главы управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:42
Политика

МИД Абхазии отреагировал на события в парламенте Грузии

Дипломаты обвинили грузинскую оппозицию в грубом срыве заседания сессии МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) Представители МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии, где ранее было сорвано заседание сессии МАП (Межпарламентской ассамблеи православия).
Обновлено в 02:43
Общество

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Обновлено в 00:15
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

Обновлено вчера в 13:40
Политика

Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.
Обновлено вчера в 15:16
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Певец Шура заявил, что Марину Хлебникову надо спасать от алкоголизма

Певец Шура побывал на YouTube-проекте AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В ходе беседы он заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма.
Обновлено вчера в 17:10
Авто

В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%

Обновлено вчера в 11:08
Политика

Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.
Обновлено вчера в 17:39
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленного замечания

Обновлено в 01:51
Происшествия

В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями

Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

В заливе Петра Великого искали подлодку условного противника

После обнаружения субмарины условного противника МПК "Кореец" и "Метель" произвели залп противолодочными глубинными бомбами по указанным координатам.
Обновлено в 02:42
Авто

Энтузиасты построили кемпер на базе Ford Raptor

Специалисты компании MegaRexx Trucks построили кемпер для путешествий на базе Ford Raptor.
Обновлено в 00:05
Политика

Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Спорт

Медведева выступит на российском этапе Гран-при, Загитова — в Японии

Российские фигуристы Евгения Медведева, Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым и Александра Трусова начнут сезон с этапа Гран-при в Канаде.
Обновлено вчера в 11:09
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