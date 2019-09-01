Хоккеисты омского "Авангарда" выиграли Кубок Открытия, победив московский ЦСКА в первом матче чемпионата КХЛ сезона-2019/20. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Авангарда", который впервые завоевал Кубок Открытия.

«Авангард» прервал неудачную серию с ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

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