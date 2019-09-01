«Авангард» стал победителем первого матча нового сезона КХЛ, обыграв ЦСКА в Кубке Открытия. Счет в матче открыл нападающий москвичей Максим Шалунов, став автором первой забитой шайбы в 12-м сезоне КХЛ. Еще до перерыва «Авангард» сравнял счет: отличился Коди Франсон.

«Авангард» обыграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия

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