Хоккей

Матч ТВМатч ТВ«Авангард» обыграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия

ЦСКА
Авангард
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Максим Шалунов
12'
20'
Коди Фрэнсон
26'
Максим Чудинов
59'
Коди Фрэнсон
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«Авангард» стал победителем первого матча нового сезона КХЛ, обыграв ЦСКА в Кубке Открытия. Счет в матче открыл нападающий москвичей Максим Шалунов, став автором первой забитой шайбы в 12-м сезоне КХЛ. Еще до перерыва «Авангард» сравнял счет: отличился Коди Франсон.
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