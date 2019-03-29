Хоккей
«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче финала «Востока»Спорт-Экспресс вчера в 15:22
Авангард—
Салават Юлаев
завтрав 10:00
Хоккей, КХЛ
Полуфинал
В третьем периоде команды обменялись голами - на гол Йонаса Кемппайнена "Авангард" ответил броском Виктора Столберга. Победную шайбу провел Сергей Шумаков. Вторая игра также состоится в Балашихе 31 марта.
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