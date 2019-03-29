Хоккей

«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче финала «Востока»Спорт-Экспресс вчера в 15:22

Авангард
Салават Юлаев
завтра
в 10:00
Хоккей, КХЛ
Полуфинал
Авангард
4 – 3
Салават Юлаев
Овертайм
Показать детали
Скрыть
В третьем периоде команды обменялись голами - на гол Йонаса Кемппайнена "Авангард" ответил броском Виктора Столберга. Победную шайбу провел Сергей Шумаков. Вторая игра также состоится в Балашихе 31 марта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Авангард» в овертайме одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Уфа1.ру05:24

«Авангард» — «Салават Юлаев»: за весь матч гости провели в большинстве 6 секунд

Чемпионатвчера в 16:35

«Салават Юлаев» в первом матче финала Востока КХЛ уступил «Авангарду» в овертайме

Башинформвчера в 15:29

Дикий контраст. Почему серия «Авангарда» и «Салавата» зрелищнее ЦСКА – СКА

Спорт-Экспрессвчера в 16:10

«Авангард» одолел «Салават» в первом матче финала «Востока»

LiveSport.ruвчера в 15:26

«Салават Юлаев» в первой игре финала Востока уступил омскому «Авангарду»

Телеканал UTVвчера в 15:26

«Авангард» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» и повел в финальной серии Востока КХЛ

Советский спортвчера в 15:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Хоккей

Тарасенко вышел на пятое место по забитым голам в истории «Сент-Луиса»

Обновлено в 00:12
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Единоборства

Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао

Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Общество

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Американцы возвращаются к стратегии времен холодной войны

Обновлено в 05:27
Происшествия

Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта

Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено в 08:37
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Армия и оружие

Украина анонсировала атаку России на выборы президента

Министр обороны Украины Степан Полторак убежден в том, что Россия попытается силовым путем помешать проведению выборов президента страны.
Обновлено в 09:35
Технологии

VPN-сервисы отказываются подключаться к реестру запрещенных сайтов

Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в России информации, заявил генеральный директор компании-разработчика Golden Frog Сандей Йокубайтис.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Спорт

Лучший биатлонист мира не смог выиграть медаль чемпионата страны

Биатлонист Синдре Петтерсен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Норвегии, проходящем в Оле.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Политика

Саакашвили заявил, что жевать галстуки начал еще в детстве

Саакашвили, жующий галстук, стал интернет-мемом в 2008 году в дни осетинского конфликта.
Обновлено в 08:44
Авто

Названы пять надежных автомобилей, не ломающихся десятилетиями

Обновлено в 04:08
Армия и оружие

ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности

Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Заключенные в России стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них.
Обновлено в 08:40
Общество

На нацпроект «Образование» в Петербурге выделили 3,8 млрд рублей

Бюджет Санкт-Петербурга выделил на три года для нацпроекта "Образование" 3,8 млрд рублей.
Обновлено в 10:02
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Почти четыре тысячи человек эвакуировали в Китае из-за лесного пожара

Свыше 3,8 тысячи человек эвакуировали в китайской провинции Шаньси из-за лесного пожара.
Обновлено в 05:40
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Общество

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Путешествия

Больше не «Баунти». Пляжи известного курорта Гоа залило мазутом

Искупаться в «черном золоте» могут теперь туристы в Гоа. Райские пляжи известного индийского курорта окрасились в черный цвет из-за мазута.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика

Козак указал на отсутствие опасений у кабмина о росте цен на бензин

У правительства нет опасений по поводу возможного повышения цен на бензин с 1 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:01
Игры

Эксперты: Valve дразнит новым VR-шлемом Valve Index

Компания дразнит новым изделием, считают эксперты. Во Всемирной сети разместили изображение, оно представляет собой снимок нового шлема.
Обновлено в 09:52
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное