Хоккей
«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче финала «Востока»Спорт-Экспресс вчера в 15:22
Авангард—
Салават Юлаев
завтрав 10:00
Хоккей, КХЛ
Полуфинал
В третьем периоде команды обменялись голами - на гол Йонаса Кемппайнена "Авангард" ответил броском Виктора Столберга. Победную шайбу провел Сергей Шумаков. Вторая игра также состоится в Балашихе 31 марта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Авангард» — «Салават Юлаев»: за весь матч гости провели в большинстве 6 секунд
Чемпионатвчера в 16:35
«Салават Юлаев» в первом матче финала Востока КХЛ уступил «Авангарду» в овертайме
Башинформвчера в 15:29
Дикий контраст. Почему серия «Авангарда» и «Салавата» зрелищнее ЦСКА – СКА
Спорт-Экспрессвчера в 16:10
«Авангард» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» и повел в финальной серии Востока КХЛ
Советский спортвчера в 15:33
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Единоборства
Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао
Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Происшествия
Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта
Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114
В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено в 08:37
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Армия и оружие
Украина анонсировала атаку России на выборы президента
Министр обороны Украины Степан Полторак убежден в том, что Россия попытается силовым путем помешать проведению выборов президента страны.
Обновлено в 09:35
Технологии
VPN-сервисы отказываются подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в России информации, заявил генеральный директор компании-разработчика Golden Frog Сандей Йокубайтис.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Спорт
Лучший биатлонист мира не смог выиграть медаль чемпионата страны
Биатлонист Синдре Петтерсен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Норвегии, проходящем в Оле.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Политика
Саакашвили заявил, что жевать галстуки начал еще в детстве
Саакашвили, жующий галстук, стал интернет-мемом в 2008 году в дни осетинского конфликта.
Обновлено в 08:44
Авто
Названы пять надежных автомобилей, не ломающихся десятилетиями
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности
Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Заключенные в России стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них.
Обновлено в 08:40
Общество
На нацпроект «Образование» в Петербурге выделили 3,8 млрд рублей
Бюджет Санкт-Петербурга выделил на три года для нацпроекта "Образование" 3,8 млрд рублей.
Обновлено в 10:02
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Почти четыре тысячи человек эвакуировали в Китае из-за лесного пожара
Свыше 3,8 тысячи человек эвакуировали в китайской провинции Шаньси из-за лесного пожара.
Обновлено в 05:40
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Общество
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Путешествия
Больше не «Баунти». Пляжи известного курорта Гоа залило мазутом
Искупаться в «черном золоте» могут теперь туристы в Гоа. Райские пляжи известного индийского курорта окрасились в черный цвет из-за мазута.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика
Козак указал на отсутствие опасений у кабмина о росте цен на бензин
У правительства нет опасений по поводу возможного повышения цен на бензин с 1 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:01
Игры
Эксперты: Valve дразнит новым VR-шлемом Valve Index
Компания дразнит новым изделием, считают эксперты. Во Всемирной сети разместили изображение, оно представляет собой снимок нового шлема.
Обновлено в 09:52
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03