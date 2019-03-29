Хоккей
«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче финала «Востока»Спорт-Экспресс вчера в 15:22
Авангард—
Салават Юлаев
4 – 3
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
Тэйлор Бек
|11'
|21'
Захар Арзамасцев
Вилле Покка
|22'
|33'
Петр Хохряков
|47'
Йонас Кемппаинен
Виктор Сталберг
|53'
Сергей Шумаков
|65'
В третьем периоде команды обменялись голами - на гол Йонаса Кемппайнена "Авангард" ответил броском Виктора Столберга. Победную шайбу провел Сергей Шумаков. Вторая игра также состоится в Балашихе 31 марта.
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