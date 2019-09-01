Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Авангарда".

«Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

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