Хоккей

ТАССТАСС«Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

ЦСКА
Авангард
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Максим Шалунов
12'
20'
Коди Фрэнсон
26'
Максим Чудинов
59'
Коди Фрэнсон
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Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Авангарда".
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