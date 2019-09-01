Хоккей
Интерфакс-Спорт«Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
ЦСКА—
Авангард
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Максим Шалунов
|12'
|20'
Коди Фрэнсон
|26'
Максим Чудинов
|59'
Коди Фрэнсон
Показать детали
Скрыть
Хоккеисты омского "Авангарда" стали обладателями Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В воскресенье они со счетом 3:1 нанесли поражение московскому ЦСКА в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2019/20. В составе армейцев отличились Максим Шалунов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:28, Вашингтон
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
РИА Новости 13:25
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Футбол
Как «Спартак» проиграл «Зениту»
«Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита».
RT на русском 16:07
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Автоспорт
Квят подвёл итоги Гран-при Бельгии
RT на русском 16:49
Религия
Фанар передал митрополиту Галльскому русские приходы во Франции
Синод Константинопольской церкви переподчинил архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, которые теперь будут находиться в ведении митрополита Галльского Эммануила.
Московский Комсомолец 11:57
Армия и оружие
«Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей»
«Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 13:56
Политика
Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости 11:29
Футбол
«Селтик» победил «Рейнджерс» Джеррарда в дерби
В рамках 4-го тура чемпионата Шотландии состоялось знаменитое дерби с участием клубов «Рейнджерс» и «Селтик».
Sport24.ru 11:42
Космос
Обнаружен астероид, способный менять свой цвет
Международная команда астрофизиков зафиксировала уникальный астероид, который меняет свой цвет с красного на синий.
Rusargument 07:08
Происшествия
В ТЦ «Родео Драйв» в Петербурге возникло задымление
Задымление возникло в торговом центре "Родео Драйв" на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге, проводится эвакуация посетителей.
ТАСС 12:15
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Здоровье
Поликлиника на улице Геннериха откроется 2 сентября
Осенью в поликлинику поступят новейшие рентген, флюорограф и маммограф. В начале июля перед зданием поликлиники благоустроили сквер.
Вести.Севастополь 08:00
Гаджеты
Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч
Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru 16:16
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело 06:09
Гаджеты
Характеристики смартфона Honor 20s раскрыли до анонса
Astera вчера в 15:52
Происшествия
В Гонконге из-за протестов остановлено движение экспрессов в аэропорт
В Гонконге из-за продолжающихся акций протеста приостановили движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт, сообщает Associated Press.
Ридус 08:51
Музыка
В Швейцарии открылся фестиваль «Музыкальный сентябрь»
Российское искусство стало почетным гостем, а музыканты из России - главными участниками 74-го ежегодного фестиваля "Музыкальный сентябрь", открывшегося в воскресенье в швейцарском Монтрё.
ТАСС 16:37
Футбол
«Айнтрахт» победил «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Франкфуртский "Айнтрахт" обыграл "Фортуну" из Дюссельдорфа в домашнем матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 14:06
Армия и оружие
Киевский политолог объяснил, почему возобновилась эскалация боевых действий в Донбассе
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», киевский политолог Михаил Погребинский назвал две главных причины эскалации на линии соприкосновения.
Новый День 16:11
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Космос
Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 30 августа в 03:00
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12