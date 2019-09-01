Хоккей

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

ЦСКА
Авангард
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Максим Шалунов
12'
20'
Коди Фрэнсон
26'
Максим Чудинов
59'
Коди Фрэнсон
Показать детали
Скрыть
Хоккеисты омского "Авангарда" стали обладателями Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В воскресенье они со счетом 3:1 нанесли поражение московскому ЦСКА в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2019/20. В составе армейцев отличились Максим Шалунов.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Чемпион стартовал с поражения. «Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ

ТАСС13:52

Ключ на старт!

Legalbet03:35

Когда последний раз у ЦСКА было так мало моментов? Хартли прервал черную серию «Авангарда»

Спорт-Экспресс13:45

Видеообзор матча за Кубок Открытия КХЛ ЦСКА — «Авангард» с крутым победным голом Чудинова

Sport24.ru11:56

«Авангард» прервал неудачную серию с ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

РИА Новости11:45

Мы в восторге от Кубка Открытия: классный хоккей, шайбы с чипами, новый графон у телетрансляций

Sports.ru12:53

«Авангард» впервые за три года обыграл ЦСКА

News.ru11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:28, Вашингтон
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

РИА Новости 13:25
Общество

Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Футбол

Как «Спартак» проиграл «Зениту»

«Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита».
RT на русском 16:07
Армия и оружие

Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при Бельгии

RT на русском 16:49
Футбол

«Арсенал» отыгрался с 0:2 в лондонском дерби против «Тоттенхэма»

РБК 14:48
Религия

Фанар передал митрополиту Галльскому русские приходы во Франции

Синод Константинопольской церкви переподчинил архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, которые теперь будут находиться в ведении митрополита Галльского Эммануила.
Московский Комсомолец 11:57
Армия и оружие

«Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей»

«Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 13:56
Политика

Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости 11:29
Футбол

«Селтик» победил «Рейнджерс» Джеррарда в дерби

В рамках 4-го тура чемпионата Шотландии состоялось знаменитое дерби с участием клубов «Рейнджерс» и «Селтик».
Sport24.ru 11:42
Космос

Обнаружен астероид, способный менять свой цвет

Международная команда астрофизиков зафиксировала уникальный астероид, который меняет свой цвет с красного на синий.
Rusargument 07:08
Происшествия

В ТЦ «Родео Драйв» в Петербурге возникло задымление

Задымление возникло в торговом центре "Родео Драйв" на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге, проводится эвакуация посетителей.
ТАСС 12:15
Игры

Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine

Игромания.ру 08:04
Здоровье

Поликлиника на улице Геннериха откроется 2 сентября

Осенью в поликлинику поступят новейшие рентген, флюорограф и маммограф. В начале июля перед зданием поликлиники благоустроили сквер.
Вести.Севастополь 08:00
Происшествия

В Москве задержан водитель Porsche Cayenne, который сбил ребенка

ТАСС 16:52
Гаджеты

Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч

Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru 16:16
Единоборства

Поветкин победил Фьюри по очкам

Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru 03:29
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие

Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело 06:09
Гаджеты

Характеристики смартфона Honor 20s раскрыли до анонса

Astera вчера в 15:52
Волейбол

Российские волейболистки обыграли Бельгию и вышли в четвертьфинал ЧЕ

Чемпионат 11:32
Происшествия

В Гонконге из-за протестов остановлено движение экспрессов в аэропорт

В Гонконге из-за продолжающихся акций протеста приостановили движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт, сообщает Associated Press.
Ридус 08:51
Музыка

В Швейцарии открылся фестиваль «Музыкальный сентябрь»

Российское искусство стало почетным гостем, а музыканты из России - главными участниками 74-го ежегодного фестиваля "Музыкальный сентябрь", открывшегося в воскресенье в швейцарском Монтрё.
ТАСС 16:37
Футбол

«Айнтрахт» победил «Фортуну» в матче чемпионата Германии

Франкфуртский "Айнтрахт" обыграл "Фортуну" из Дюссельдорфа в домашнем матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 14:06
Армия и оружие

Киевский политолог объяснил, почему возобновилась эскалация боевых действий в Донбассе

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», киевский политолог Михаил Погребинский назвал две главных причины эскалации на линии соприкосновения.
Новый День 16:11
Происшествия

Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании

Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Космос

Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру

Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 30 августа в 03:00
Происшествия

Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси

Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Как работают Яндекс.Новости?
КХЛ-2018/19Больше новостей по теме
Главное