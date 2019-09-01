Хоккей
Интерфакс-Спорт«Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
ЦСКА—
Авангард
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Максим Шалунов
|12'
|20'
Коди Фрэнсон
|26'
Максим Чудинов
|59'
Коди Фрэнсон
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Хоккеисты омского "Авангарда" стали обладателями Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В воскресенье они со счетом 3:1 нанесли поражение московскому ЦСКА в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2019/20. В составе армейцев отличились Максим Шалунов.
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