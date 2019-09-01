Хоккей

LiveResult.RuLiveResult.Ru«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия

ЦСКА
Авангард
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Максим Шалунов
12'
20'
Коди Фрэнсон
26'
Максим Чудинов
59'
Коди Фрэнсон
Показать детали
Скрыть
"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Чемпион стартовал с поражения. «Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ

ТАСС13:52

Ключ на старт!

Legalbet03:35

Видеообзор матча за Кубок Открытия КХЛ ЦСКА — «Авангард» с крутым победным голом Чудинова

Sport24.ru11:56

«Авангард» прервал неудачную серию с ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

РИА Новости11:45

Мы в восторге от Кубка Открытия: классный хоккей, шайбы с чипами, новый графон у телетрансляций

Sports.ru12:53

Валенсия — Майорка - 2:0. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ13:43

«Авангард» впервые за три года обыграл ЦСКА

News.ru11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
Автоспорт

Леклер посвятил свою первую победу Юберу

Чемпионат 11:25
Происшествия

В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления

В МЧС заявили, что в торговом центре «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей из-за задымления в ресторане.
RT на русском 12:32
Политика

Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
Авто

Новая Lada 4x4 получит французскую платформу

Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.
Автоновости дня 08:26
Экономика

Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое

Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета вчера в 06:36
Политика

Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
RT на русском 12:58
Футбол

«Витесс» Слуцкого обыграл «АЗ» и вышел в лидеры чемпионата Нидерландов

Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.
Газета.Ru 13:36
Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Происшествия

В Воронежской области четыре человека погибли в ДТП

РИА Новости 14:11
Интернет

В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака

Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.
REGNUM 05:34
Происшествия

В Самаре мраморная плита с фасада Дома культуры убила ребенка

ТАСС 12:40
Экономика

Алтынбанк вносит изменения в тарифы по дебетовым картам

Со 2 сентября 2019 года вступают в силу изменения по картам Алтынбанка.
Банки.ру 05:10
Футбол

«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова

Российская газета 14:13
Происшествия

В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Происшествия

При крушении самолета на Филиппинах погибли девять человек

REGNUM 13:12
Общество

Известный каннибал из Британии стал поваром

В 1998 году Фишер задушил свою 40-летнюю соседку Клэр Летчфорд, после чего частично съел ее.
Известия 13:23
Политика

Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе

По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
РБК 13:37
Гаджеты

Эксперты оценили плюсы и минусы бюджетного смартфона ZTE Blade V10

Актуальные Новости 06:51
Общество

Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы

Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.
Московский Комсомолец вчера в 12:16
Футбол

Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной.
Спорт-Экспресс 12:31
Армия и оружие

В Афганистане погиб мэр города Файзабад

На этой неделе власти Афганистана объявили о начале в Бадахшане масштабной военной операции против талибов.
Эхо Москвы 13:00
Политика

Президент Эстонии изменила дату окончания Второй мировой

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики.
Взгляд.ру 14:18
Происшествия

Ребенок упал с аттракциона в парке в центре Москвы

Известия 13:44
Политика

Правила призыва в армию изменились в России

С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Происшествия

В Гонконге из-за протестов остановлено движение экспрессов в аэропорт

В Гонконге из-за продолжающихся акций протеста приостановили движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт, сообщает Associated Press.
Ридус 08:51
Космос

Китайцы нашли на обратной стороне Луны странное вещество

Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал.
Lenta.ru 07:29
Происшествия

В Брянске умер избитый полицейским подросток

В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Армия и оружие

В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану

RT на русском 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
КХЛ-2018/19Больше новостей по теме
Главное