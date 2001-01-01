«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка ГагаринаВести.Ru 14:29

Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал победитель Восточной конференции омский "Авангард", выигравший в Уфе у "Салавата Юлаева" 1:0.

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Политика В США суд запретил высылать в Мексику беженцев из третьих стран Суд в Калифорнии заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего возвращать обратно в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран.

Шоу-бизнес Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.

Политика Трамп уволил главу Секретной службы США Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.

Общество В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников "В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Экономика ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора.

Общество ОНФ предложил разработать норму учебной нагрузки на школьников Общероссийский народный фронт хочет разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу движения.

Шоу-бизнес Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.

Армия и оружие В Белом доме прокомментировали сообщения о закупке Египтом Су-35 Египет и другие страны, которые хотят закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Кино В столице объявят лауреатов анимационной премии «Икар» Национальная анимационная премия «Икар» была учреждена в 2014 году. Впервые ее вручили 8 апреля 2015 года.

Политика Соловьев раскритиковал слова Познера о национальной идее На минувшей неделе Владимир Познер, отвечая на вопрос о необходимости национальной идеи в России заявил, что народ можно объединить, только если говорить ему правду.

Армия и оружие Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Экономика Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.

Политика США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.

Здоровье Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.

Общество Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4 Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Политика Эрдоган обсудит с Путиным турецкую операцию в Сирии Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую операцию в Сирии.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Наука Когда самцы шимпанзе испытывают стресс Оказалось, что уровень стресса у всех самцов в группе растет во времена социальной нестабильности и конкуренции за доминантное положение и внимание самок.

Финансы Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Политика Помпео посетит город на границе Венесуэлы и Колумбии Госсекретарь США Майк Помпео совершит поездку по Южной Америке, в ходе которой посетит Колумбию, Чили, Перу и Парагвай, сообщает пресс-служба американского госдепа.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Экономика Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.

Общество В Польше учителя объявили бессрочную забастовку Польские учителя объявили бессрочную забастовку, поставив под угрозу проведение школьных экзаменов, передает корреспондент РИА Новости.