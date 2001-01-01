Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка ГагаринаВести.Ru 14:29
Салават Юлаев—
Авангард
0 – 1
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
|70'
Алексей Бондарев
Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал победитель Восточной конференции омский "Авангард", выигравший в Уфе у "Салавата Юлаева" 1:0.
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