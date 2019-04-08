Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка ГагаринаИзвестия 14:48

Салават Юлаев
Авангард
0 – 1
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
70'
Алексей Бондарев
Авангард
Салават Юлаев
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Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимскую команду «Салават Юлаев» со счетом 1:0. Таким образом, команда вышла в финал Кубка Гагарина. Единственный за встречу гол был забит в третьем овертайме Алексеем Бондаревым, сообщает «Интерфакс».
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