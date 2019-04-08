«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка ГагаринаИзвестия 14:48

Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимскую команду «Салават Юлаев» со счетом 1:0. Таким образом, команда вышла в финал Кубка Гагарина. Единственный за встречу гол был забит в третьем овертайме Алексеем Бондаревым, сообщает «Интерфакс».

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

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