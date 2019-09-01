"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.

«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия

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