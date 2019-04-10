Политика

Аваков выступил против решения ПорошенкоГазета.Ru вчера в 09:45

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда". Аваков заявил, что Степанова увольняют "по политическим мотивам".
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Аваков выступил против решения Порошенко уволить главу Одесской области

РБКвчера в 12:58

Аваков выступил против указа Порошенко об увольнении главы Одесской области

РИА Новостивчера в 11:03

Аваков выступил против решения Порошенко

Газета.Ruвчера в 09:45

Аваков вопреки воле Порошенко проголосовал против отставки одесского губернатора

ТАССвчера в 10:15

Аваков выступил против отставки главы Одесской области

Взгляд.рувчера в 10:10

Глава МВД Украины пошел против решения Порошенко

Lenta.ruвчера в 11:00

Глава МВД Украины выступил против Порошенко по вопросу об отставке одесского губернатора

Росбалтвчера в 09:32
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова пришла в восторг от себя самой

Обновлено вчера в 23:19
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Здоровье

Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака

Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 15:32
Наука

На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций

Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

Великобританию обязали провести выборы в Европарламент

9 апреля палата общин приняла закон, который обязывает Мэй добиваться отсрочки Brexit и запрещает Соединенному Королевству выходить из состава Европейского союза без сделки.
Обновлено вчера в 20:47
Экономика

Группа «Черкизово» отказалась от SPO

Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Самые масштабные в истории парламентские выборы стартовали в Индии

Как отмечается, парламентские выборы пройдут 29 штатах и на семи союзных территориях Индии.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Общество

В Якутии стали усиленно размножаться белые медведи

Обновлено вчера в 23:14
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
Политика

В Германии признали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

Обновлено вчера в 23:46
Гаджеты

Sony представила дисплей с разрешением 16К

Обновлено вчера в 12:08
Футбол

Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного

Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Грузовой поезд врезался в жилое здание в Китае

В вагонах находилась алюминиевая руда. Железнодорожный состав сошел с рельсов и врезался в жилое строение. О пострадавших ТАСС не сообщает.
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие

Обломки пропавшего японского F-35A найдены в Тихом океане

Обновлено 09 апреля в 19:41
Общество

Гороскоп на 11 апреля: Водолеев ждет неорганизованный день, а Раки построят планы на будущее

Большую часть дня Водолей посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали.
Обновлено вчера в 11:18
Общество

Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено вчера в 17:49
Авто

Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ

Обновлено вчера в 18:12
Общество

Переход «долевок» на эскроу-счета вынудил алтайскую компанию отказаться от планов на строительство?

Судя по всему, реализацию новых проектов по строительству жилья в компании уже не рассматривают, что вполне может быть связано с грядущим отказом от «долевок».
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Трамп в десятый раз станет дедушкой

Президент США Дональд Трамп в августе текущего года в десятый раз станет дедушкой - сын главы государства Эрик и его супруга Лара снова ждут малыша.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

Следствие просит перевести под домашний арест Майкла Калви

Следственный комитет (СК) России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:34
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено вчера в 03:51
Шоу-бизнес

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием

Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.
Обновлено вчера в 04:37
Армия и оружие

Американский военный назвал причину размещения войск США за границей

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News назвал причину размещения войск США за границей.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено вчера в 05:54
Недвижимость

Глава Минстроя рассказал, какой будет ипотека для частных домов

Ипотечные кредиты на строительство частных домов планируется максимально приблизить по условиям к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир.
Обновлено вчера в 20:15
Авто

Subaru анонсировала новый Outback на тизере

Автобренд Subaru показал первое изображение модели Subaru Outback следующего поколения, чей дебют запланирован в рамках автосалона в Нью-Йорке через неделю.
Обновлено вчера в 12:12
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
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Аваков Арсен Борисович
Украинский бизнесмен
Украинский бизнесмен и политик, министр внутренних дел Украины. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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