Политика

Аваков выступил против решения ПорошенкоГазета.Ru 09:45

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда". Аваков заявил, что Степанова увольняют "по политическим мотивам".
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Аваков выступил против решения Порошенко уволить главу Одесской области

РБК12:58

Аваков выступил против указа Порошенко об увольнении главы Одесской области

РИА Новости11:03

Аваков вопреки воле Порошенко проголосовал против отставки одесского губернатора

ТАСС10:15

Глава МВД Украины пошел против решения Порошенко

Lenta.ru11:00

Аваков выступил против отставки главы Одесской области

Взгляд.ру10:10

Аваков выступил против решения Порошенко

Газета.Ru09:45

Глава МВД Украины выступил против Порошенко по вопросу об отставке одесского губернатора

Росбалт09:32
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублей

Обновлено в 12:39
Происшествия

СК возбудил дело против судей Литвы после приговора россиянам

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора участникам событий января 1991-го года.
Обновлено в 03:31
Политика

Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено в 12:11
Экономика

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

Обновлено в 08:51
Космос

Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн

Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:45
Политика

Сергей Шойгу не позволил подрывать веру военнослужащих в руководство

Обновлено в 08:11
Происшествия

Адвокат Мамаева подвел итоги допроса свидетелей

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал допрос свидетелей по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 12:42
Политика

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Обновлено в 13:08
Игры

Кровь и конечности: на EGX показали геймплей Negative Atmosphere

Игра напоминает бюджетную версию культовой Dead Space: мигающие тревожные огни, размазанная по полу и стенам кровь, оторванные конечности и жуткие монстры.
Обновлено в 11:19
Общество

Совфед одобрил закон о запрете хостелов

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
Обновлено в 06:19
Космос

На МКС собираются установить душевую

Обновлено в 10:43
Происшествия

Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:17
Политика

Вице-президент США примет участие в заседании СБ ООН по Венесуэле

Вице-президент США Майкл Пенс примет участие во внеочередном заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле, которое состоится в среду.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

В РАН назвали заявление Помпео по Крыму и Голанам двойными стандартами

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев назвал политикой двойных стандартов заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что признание американскими властями Голанских высот частью Израиля и присоединение Крыма к России — совершенно разные ситуации.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

Обновлено в 12:36
Наука

Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции

«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено в 10:29
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Авто

Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта

В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Финансы

Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ

На первом аукционе Минфин продал десятилетние ОФЗ на 86,77 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,34% годовых – столько же, сколько и на Московской бирже в начале торгов.
Обновлено в 12:53
Транспорт

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Спорт

Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.
Обновлено в 13:01
Политика

Украина расширила санкции против России

Антироссийские санкции Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".
Обновлено в 11:35
Политика

Береза: в ПАСЕ уже спокойно воспринимают слова о российском Крыме

Береза отметил, что со стороны Парламентской ассамблеи не последовало никакой реакции.
Обновлено в 13:14
Здоровье

Режим ЧС из-за вспышки кори объявили в Нью-Йорке

Власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори. Об этом заявил мэр Билл де Блазио.
Обновлено в 01:37
Футбол

СМИ назвали самых дорогих молодых российских футболистов

Самыми дорогими игроками сборной стали два футболиста ЦСКА — нападающий Федор Чалов, стоимость которого оценивается в €10 млн, и полузащитник Иван Обляков (€5 млн).
Обновлено в 13:19
Политика

Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии

Обновлено в 12:04
Наука

Доказано существование новой формы вещества

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено вчера в 05:09
Экономика

Несколько миллионов россиян ждет снижение зарплаты

Около трех миллионов россиян ждет снижение заработной платы из-за перехода в более низкооплачиваемый сектор, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.
Обновлено вчера в 16:00
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Аваков Арсен Борисович
Украинский бизнесмен
Украинский бизнесмен и политик, министр внутренних дел Украины. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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Максим Владимирович Степанов
Украинский политик
Украинский государственный деятель. Председатель Одесской областной государственной администрации.
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