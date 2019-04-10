Политика
Аваков выступил против решения ПорошенкоГазета.Ru 09:45
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда". Аваков заявил, что Степанова увольняют "по политическим мотивам".
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Происшествия
СК возбудил дело против судей Литвы после приговора россиянам
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора участникам событий января 1991-го года.
Обновлено в 03:31
Политика
Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено в 12:11
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Обновлено в 08:51
Космос
Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн
Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Адвокат Мамаева подвел итоги допроса свидетелей
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал допрос свидетелей по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 12:42
Политика
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Обновлено в 13:08
Игры
Кровь и конечности: на EGX показали геймплей Negative Atmosphere
Игра напоминает бюджетную версию культовой Dead Space: мигающие тревожные огни, размазанная по полу и стенам кровь, оторванные конечности и жуткие монстры.
Обновлено в 11:19
Общество
Совфед одобрил закон о запрете хостелов
Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
Обновлено в 06:19
Космос
На МКС собираются установить душевую
Обновлено в 10:43
Происшествия
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:17
Политика
Вице-президент США примет участие в заседании СБ ООН по Венесуэле
Вице-президент США Майкл Пенс примет участие во внеочередном заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле, которое состоится в среду.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
В РАН назвали заявление Помпео по Крыму и Голанам двойными стандартами
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев назвал политикой двойных стандартов заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что признание американскими властями Голанских высот частью Израиля и присоединение Крыма к России — совершенно разные ситуации.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено в 10:29
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Авто
Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта
В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Финансы
Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ
На первом аукционе Минфин продал десятилетние ОФЗ на 86,77 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,34% годовых – столько же, сколько и на Московской бирже в начале торгов.
Обновлено в 12:53
Транспорт
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.
Обновлено в 13:01
Политика
Украина расширила санкции против России
Антироссийские санкции Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".
Обновлено в 11:35
Политика
Береза: в ПАСЕ уже спокойно воспринимают слова о российском Крыме
Береза отметил, что со стороны Парламентской ассамблеи не последовало никакой реакции.
Обновлено в 13:14
Здоровье
Режим ЧС из-за вспышки кори объявили в Нью-Йорке
Власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори. Об этом заявил мэр Билл де Блазио.
Обновлено в 01:37
Футбол
СМИ назвали самых дорогих молодых российских футболистов
Самыми дорогими игроками сборной стали два футболиста ЦСКА — нападающий Федор Чалов, стоимость которого оценивается в €10 млн, и полузащитник Иван Обляков (€5 млн).
Обновлено в 13:19
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено в 12:04
Наука
Доказано существование новой формы вещества
Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено вчера в 05:09
Экономика
Несколько миллионов россиян ждет снижение зарплаты
Около трех миллионов россиян ждет снижение заработной платы из-за перехода в более низкооплачиваемый сектор, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.
Обновлено вчера в 16:00