Политика
Аваков выступил против решения ПорошенкоГазета.Ru 09:45
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда". Аваков заявил, что Степанова увольняют "по политическим мотивам".
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Энергетика
Нефть: тенденция к росту котировок сохраняется
На 2019 г. агентство ожидает роста цен на нефть WTI на 4,8%, до 58,80 долларов за баррель, и роста цены Brent на 3,8%, до 65,15 доллара за баррель.
Обновлено в 00:24
Спорт
Оренбургская «Надежда» стала обладателем Кубка Европы
Баскетболистки оренбургской "Надежды" обыграли французский "Монпелье" в ответном матче финала Кубка Европы и по сумме двух встреч стали победительницами турнира.
Обновлено в 16:40
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense
Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Экономика
Пенс призвал ФРС понизить процентную ставку
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Федеральной резервной системе страны (ФРС) надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики.
Обновлено в 19:17
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика
США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»
В Вашингтоне констатировали, что не смогли убедить европейские бизнес-структуры отказаться от участия в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 18:34
Происшествия
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев получил 15 лет колонии
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено в 15:50
Футбол
Щесны: «Игра „Аякса“ очень отличается от нашей»
Игра "Аякса" очень отличается от нашей, играет в более атакующий и агрессивный футбол, но посмотрим, что случится в ответной встрече, - добавил голкипер.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске
Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.
Обновлено в 18:01
Происшествия
СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже
Следствие ходатайствует о заключении под стражу водителя Mercedes, который, по данным СК, пытался насмерть сбить курсанта МЧС в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова с 437 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранились 437 млн рублей.
Обновлено в 12:15
Политика
Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Наука
Схожие генетические черты обнаружили у неандертальцев и мамонтов
Кислев и Баркай полагают, что мамонты и неандертальцы стали похожи друг на друга, так как обитали рядом и приобрели похожие черты под воздействием одинаковой окружающей среды, отмечает сайт kp.ru.
Обновлено в 00:54
Общество
МЭШ и Субботы московского школьника: Что заинтересовало участников международного саммита лидеров образования в Малайзии
В Москве продолжается интенсивная интеграция всех городских ресурсов в процесс обучения и просвещения детей и молодежи, чего нет во многих крупных городах мира.
Обновлено в 04:47
ЖКХ
Лифт раздора: за удобство одних платят все
Все за одного Как известно, 1 января 2014 года было решено, что россияне должны платить взносы во вновь созданный Фонд капитального ремонта.
Обновлено в 14:30
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53