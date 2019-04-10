Политика

Аваков выступил против решения ПорошенкоГазета.Ru 09:45

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда". Аваков заявил, что Степанова увольняют "по политическим мотивам".
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Аваков выступил против решения Порошенко уволить главу Одесской области

РБК12:58

Аваков выступил против указа Порошенко об увольнении главы Одесской области

РИА Новости11:03

Аваков выступил против решения Порошенко

Газета.Ru09:45

Аваков вопреки воле Порошенко проголосовал против отставки одесского губернатора

ТАСС10:15

Аваков выступил против отставки главы Одесской области

Взгляд.ру10:10

Глава МВД Украины пошел против решения Порошенко

Lenta.ru11:00

Глава МВД Украины выступил против Порошенко по вопросу об отставке одесского губернатора

Росбалт09:32
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Энергетика

Нефть: тенденция к росту котировок сохраняется

На 2019 г. агентство ожидает роста цен на нефть WTI на 4,8%, до 58,80 долларов за баррель, и роста цены Brent на 3,8%, до 65,15 доллара за баррель.
Обновлено в 00:24
Спорт

Оренбургская «Надежда» стала обладателем Кубка Европы

Баскетболистки оренбургской "Надежды" обыграли французский "Монпелье" в ответном матче финала Кубка Европы и по сумме двух встреч стали победительницами турнира.
Обновлено в 16:40
Авто

Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет

Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика

WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense

Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие

Первый в ВС РФ комплекс РЭБ «Палантин» поступил в войска ЗВО

Обновлено в 15:28
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Экономика

Пенс призвал ФРС понизить процентную ставку

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Федеральной резервной системе страны (ФРС) надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики.
Обновлено в 19:17
Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика

США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»

В Вашингтоне констатировали, что не смогли убедить европейские бизнес-структуры отказаться от участия в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 18:34
Происшествия

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев получил 15 лет колонии

Обновлено вчера в 15:39
Экономика

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено в 15:50
Здоровье

Хоккеист «Нефтехимика» пришел с подарками в роддом, в котором родился

Обновлено в 08:28
Футбол

Щесны: «Игра „Аякса“ очень отличается от нашей»

Игра "Аякса" очень отличается от нашей, играет в более атакующий и агрессивный футбол, но посмотрим, что случится в ответной встрече, - добавил голкипер.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске

Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.
Обновлено в 18:01
Происшествия

СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

Следствие ходатайствует о заключении под стражу водителя Mercedes, который, по данным СК, пытался насмерть сбить курсанта МЧС в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова с 437 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранились 437 млн рублей.
Обновлено в 12:15
Гаджеты

Hyundai предложила технологию для доступа в авто с помощью смартфона

Обновлено в 04:20
Политика

Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Наука

Схожие генетические черты обнаружили у неандертальцев и мамонтов

Кислев и Баркай полагают, что мамонты и неандертальцы стали похожи друг на друга, так как обитали рядом и приобрели похожие черты под воздействием одинаковой окружающей среды, отмечает сайт kp.ru.
Обновлено в 00:54
Политика

Более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере беженцев в Сирии

Обновлено в 16:56
Общество

МЭШ и Субботы московского школьника: Что заинтересовало участников международного саммита лидеров образования в Малайзии

В Москве продолжается интенсивная интеграция всех городских ресурсов в процесс обучения и просвещения детей и молодежи, чего нет во многих крупных городах мира.
Обновлено в 04:47
ЖКХ

Лифт раздора: за удобство одних платят все

Все за одного Как известно, 1 января 2014 года было решено, что россияне должны платить взносы во вновь созданный Фонд капитального ремонта.
Обновлено в 14:30
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
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Аваков Арсен Борисович
Украинский бизнесмен
Украинский бизнесмен и политик, министр внутренних дел Украины. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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Максим Владимирович Степанов
Украинский политик
Украинский государственный деятель. Председатель Одесской областной государственной администрации.
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