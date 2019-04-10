Политика
Аваков выступил против решения ПорошенкоГазета.Ru 09:45
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда". Аваков заявил, что Степанова увольняют "по политическим мотивам".
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Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Футбол
Монтелла стал главным тренером «Фиорентины»
"Фиорентина" официально объявила о назначении Винченцо Монтеллы главным тренером команды.
Обновлено в 11:01
Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Технологии
Польский очень легкий реактивный самолет совершил первый полет
Польский очень легкий реактивный самолет Flaris LAR01, разработка которого ведется компанией Metal Master с 2013 года, совершил первый полет.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены
Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено вчера в 19:51
Здоровье
Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти
Важно, отмечают исследователи из Соединенных Штатов Америки, получать эти элементы именно из пищи, а не посредством пищевых добавок.
Обновлено в 10:55
Космос
Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете
Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня
Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Обновлено в 13:01
Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Авто
Mercedes-Benz представит новый GLS в Нью-Йорке
Компания Mercedes-Benz представит новое поколение флагманского кроссовера GLS в апреле.
Обновлено вчера в 11:45
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено в 10:01
Игры
Кровь и конечности: на EGX показали геймплей Negative Atmosphere
Игра напоминает бюджетную версию культовой Dead Space: мигающие тревожные огни, размазанная по полу и стенам кровь, оторванные конечности и жуткие монстры.
Обновлено в 11:19
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
Обновлено в 09:06
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Спорт
В российском биатлоне захотели создать команду из лыжников
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о планах создать экспериментальную команду лыжников, желающих выступать в биатлоне.
Обновлено в 08:40
Политика
Трамп рассказал о попытке госпереворота в США
Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году было попыткой государственного переворота, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:30
Футбол
Маурицио Сарри: «Дринкуотер не подходит для моего стиля игры»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хавбек Дэнни Дринкуотер не соответствует его игровому стилю.
Обновлено в 14:29
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено в 12:04
Транспорт
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Авто
Опубликовано первое изображение нового Bentley Flying Spur
Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Политика
Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено в 11:33
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 (1-й тайм)
Обновлено в 14:01
Происшествия
Мать сбившего курсанта воронежца оправдала своего «больного и слепого» сына
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
«Мама спит с моим мужчиной»: вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева
Модель Элина Ковальская подозревает, что возлюбленный – актер Станислав Эрдлей крутит роман с ее матерью Мариной Рыльцовой.
Обновлено в 10:54
Единоборства
Герман Титов: RCC попробует организовать бой Ковалев-Ярд
Если торги закончатся в пользу Сергея, то мы попробуем стать частью этого шоу, у нас есть для этого все – и команда, и большие площадки, и опыт проведения таких поединков.
Обновлено в 13:24
Политика
Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области
На сайте президента Украины Петра Порошенко появился подписанный им указ об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 14:52