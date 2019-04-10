Политика

Аваков выступил против решения ПорошенкоГазета.Ru 09:45

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда". Аваков заявил, что Степанова увольняют "по политическим мотивам".
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Аваков выступил против решения Порошенко уволить главу Одесской области

РБК12:58

Аваков выступил против отставки главы Одесской области

Взгляд.ру10:10

Глава МВД Украины пошел против решения Порошенко

Lenta.ru11:00

Аваков вопреки воле Порошенко проголосовал против отставки одесского губернатора

ТАСС10:15

Аваков выступил против указа Порошенко об увольнении главы Одесской области

РИА Новости11:03

Аваков выступил против решения Порошенко

Газета.Ru09:45

Глава МВД Украины выступил против Порошенко по вопросу об отставке одесского губернатора

Росбалт09:32
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика

В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным

Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Футбол

Монтелла стал главным тренером «Фиорентины»

"Фиорентина" официально объявила о назначении Винченцо Монтеллы главным тренером команды.
Обновлено в 11:01
Авто

Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Технологии

Польский очень легкий реактивный самолет совершил первый полет

Польский очень легкий реактивный самолет Flaris LAR01, разработка которого ведется компанией Metal Master с 2013 года, совершил первый полет.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены

Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено вчера в 19:51
Здоровье

Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти

Важно, отмечают исследователи из Соединенных Штатов Америки, получать эти элементы именно из пищи, а не посредством пищевых добавок.
Обновлено в 10:55
Космос

Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете

Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня

Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Спорт

Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру

Обновлено в 13:01
Футбол

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Авто

Mercedes-Benz представит новый GLS в Нью-Йорке

Компания Mercedes-Benz представит новое поколение флагманского кроссовера GLS в апреле.
Обновлено вчера в 11:45
Космос

Сделано первое в истории человечества фото черной дыры

Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено в 10:01
Игры

Кровь и конечности: на EGX показали геймплей Negative Atmosphere

Игра напоминает бюджетную версию культовой Dead Space: мигающие тревожные огни, размазанная по полу и стенам кровь, оторванные конечности и жуткие монстры.
Обновлено в 11:19
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Экономика

Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

Обновлено в 09:06
Общество

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Спорт

В российском биатлоне захотели создать команду из лыжников

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о планах создать экспериментальную команду лыжников, желающих выступать в биатлоне.
Обновлено в 08:40
Политика

Трамп рассказал о попытке госпереворота в США

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году было попыткой государственного переворота, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:30
Футбол

Маурицио Сарри: «Дринкуотер не подходит для моего стиля игры»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хавбек Дэнни Дринкуотер не соответствует его игровому стилю.
Обновлено в 14:29
Политика

Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии

Обновлено в 12:04
Транспорт

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Авто

Опубликовано первое изображение нового Bentley Flying Spur

Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Политика

Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву

Обновлено в 11:33
Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 (1-й тайм)

Обновлено в 14:01
Происшествия

Мать сбившего курсанта воронежца оправдала своего «больного и слепого» сына

Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

«Мама спит с моим мужчиной»: вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева

Модель Элина Ковальская подозревает, что возлюбленный – актер Станислав Эрдлей крутит роман с ее матерью Мариной Рыльцовой.
Обновлено в 10:54
Единоборства

Герман Титов: RCC попробует организовать бой Ковалев-Ярд

Если торги закончатся в пользу Сергея, то мы попробуем стать частью этого шоу, у нас есть для этого все – и команда, и большие площадки, и опыт проведения таких поединков.
Обновлено в 13:24
Политика

Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области

На сайте президента Украины Петра Порошенко появился подписанный им указ об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 14:52
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Аваков Арсен Борисович
Украинский бизнесмен
Украинский бизнесмен и политик, министр внутренних дел Украины. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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Максим Владимирович Степанов
Украинский политик
Украинский государственный деятель. Председатель Одесской областной государственной администрации.
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