Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал наступление "катастрофы" для России в случае "наземной агрессии" со стороны Москвы.

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