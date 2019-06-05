Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскимиИзвестия 08:52

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских. Об этом он заявил 5 июня в эфире телеканала NewsOne.
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Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Известия08:52

Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребёнка

News.ru06:59

Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством ребенка полицейскими

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Глава МВД Украины отказался уходить после убийства ребенка пьяными полицейскими

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Аваков выступил с заявлением после убийства ребенка полицейскими

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Глава МВД Украины не уйдет в отставку из-за убийства мальчика полицейскими

Росбалт08:30

Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

РИА Новости06:41
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