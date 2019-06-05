Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскимиИзвестия 08:52
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских. Об этом он заявил 5 июня в эфире телеканала NewsOne.
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Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.
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Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах на Лондонской бирже по состоянию на 19.03 мск снизилась на 3,38% до $59,94 за баррель.
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Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
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На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка
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В АПЛ болельщики смогут смотреть видеоповторы VAR на экранах стадионов
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Шойгу рассказал о напряженности на границах СНГ
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