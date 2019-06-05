Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскимиИзвестия 08:52

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских. Об этом он заявил 5 июня в эфире телеканала NewsOne.
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