Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскимиИзвестия 08:52
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских. Об этом он заявил 5 июня в эфире телеканала NewsOne.
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Аваков отказался уйти в отставку после убийства полицейскими пятилетнего мальчика
Комсомольская правда09:36
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