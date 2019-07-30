Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»Известия 06:43
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко «бессоветсно лжет», оправдывая поражение на парламентских выборах противодействием полиции. Об этом он написал во вторник, 30 июля, на своей странице в Facebook.
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Спорт
Выступавшая на ОИ в Сочи финская лыжница умерла в возрасте 36 лет
Лыжница из Финляндии Мона-Лийса Ноусиайнен скончалась на 37-м году жизни, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Обновлено в 08:49
Политика
Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 03:21
Происшествия
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы
Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
Обновлено в 10:13
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Политика
Муж Жасмин объявлен в международный розыск
Муж певицы до сих пор находится под пристальным наблюдением правоохранительных органов, но, несмотря на это, Шор покинул Молдавию.
Обновлено в 04:00
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
Новое пожарное депо открыто во Всеволожском районе
Обновлено в 10:24
Кино
Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Политика
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина
Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Сергея Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 10:37
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов.
Обновлено в 01:22
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Футбол
В Англии вводят удаление футболистов на 10 минут
Как сообщает The New York Times, Федерация футбола Англии с сезона 2019/20 вводит временные удаления в некоторых лигах.
Обновлено в 05:20
Общество
Кинолог не признал список опасных пород собак
Руководитель Омского областного центра спортивного собаководства Юрий Белоусов прокомментировал утверждение списка 12 потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 08:31
Наука
Физики впервые сняли на видео, как вращается одиночная молекула
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста
На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Обновлено в 09:41
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:32
Политика
В офисе Зеленского заявили о потере мэром Кличко контроля над Киевом
Ранее в июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства, а офис Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего спортсмена с поста главы горадминистрации.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе артиста с женой
Вчера в ряде СМИ появилась информация, что 39-летний Михаил Галустян был замечен в обществе неизвестной женщины на борту самолета, следовавшего в Барнаул.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу
В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Политика
Зеленский уволил луганского Короля Артура
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.
Обновлено в 06:27
Авто
Foton привезет в Россию новый пикап Tunland
Пикап Foton Tunland новой генерации проходит сертификацию, необходимую для поставок на российский авторынок.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Анна Банщикова: «Я боялась не тюрьмы, а опозорить родню»
Обновлено в 09:08
Авто
ГАЗ разработает беспилотную «ГАЗель»
Первые беспилотные «ГАЗели» уже проходят испытания на специальном полигоне и на территории завода.
Обновлено в 01:55
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.
Обновлено в 10:03
Общество
Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России
Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.
Обновлено в 10:25